Улицы в центре Мурманска залило водой из-за прорыва трубы

Центр Мурманска оказался залит из-за прорыва на трубопроводе, без водоснабжения оказались семь домов.

Информацию об этом распространила мэрия города в субботу, 27 января.

«От водоснабжения отключены семь домов. По заверениям специалистов ГОУП «Мурманскводоканал», сети вернут в нормальный режим работы уже сегодня», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что прорыв случился в субботу утром и к обеду его уже ликвидировали, спецтехника работает над снятием образовавшегося на улицах льда.

Прокуратура Октябрьского городского округа начала проверку по факту аварии.

22 января жильцы одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в попытке привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу устроили в нем заплыв на надувной лодке и опубликовали видеозапись в интернете.