Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением в школе Хабаровска

Прокуратура проверит гимназию № 3 Хабаровска и компанию-организатора питания после массового отравления учащихся, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства как фирмой «Контакт», так и должностными лицами образовательного учреждения.

Первые случаи отравления были зафиксированы 26 января. На следующий день в больницу с жалобами на недомогание обратились уже 100 человек.

Все пострадавшие оказались носителями острой кишечной инфекции. В основном заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. Школу закрыли на карантин.

Предполагается, что причиной массового отравления стал салат.