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Тульская область отправит в Пхёнчхан самовар и пряники для российских спортсменов

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Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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Российские спортсмены на Олимпиаде получат в подарок самовар и пряники от Тульской области

Информацию об этом распространил глава региона Алексей Дюмин в субботу, 27 января.

«Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью «Россия в моем сердце», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что эта инициатива поддержать наших спортсменов, которым сейчас нелегко, исходит от всех туляков.

24 января портал iz.ru рассказал, что запрета на использование флага России болельщиками на трибунах зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане не существует. Но официальная российская делегация сможет вывесить флаг в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного согласия Международного олимпийского комитета.

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