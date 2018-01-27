В крупном торговом центре Краснодара произошел пожар

Эвакуация посетителей и сотрудников проводится в торговом центре «Галерея» в центре Краснодара из-за начавшегося пожара. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на место прибыли пожарные, горит обшивка фасада здания.

«Пожарные прибыли на место, идет разведка», — приводит сообщение пожарных ТАСС.

На пульт спасателей сообщение о пожаре поступило в 12:41.

Ранее в субботу сообщалось, что пять человек погибли в Пермском крае при пожаре. В пятницу на пожаре в Москве погибли двое детей.