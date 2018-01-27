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СМИ узнали подробности заключения племянника короля Саудовской Аравии

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Igor Kralj
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Племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал, помещенный под стражу в пятизвездочной гостинице, впервые дал интервью после ареста. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на западные СМИ.

Принц Аль-Валид содержится в гостиничном номере с отдельным кабинетом, декорированным золотом, столовой и кухней. Он был арестован вместе с другими членами королевской семьи и несколькими десятками чиновников в конце 2017 года по подозрению в коррупции.

«Мне не выдвинули никаких обвинений. Сейчас я веду переговоры с правительством. Я верю, что в ближайшие дни они закончатся», — сказал Аль-Валид, отметив, что нужды он ни в чем не испытывает: холодильник заполнен его любимыми вегетарианскими блюдами, а по телевизору в кабинете показывают бизнес-новости.

Согласно строгим обычаям Саудовской Аравии отправить принцев сразу в тюрьму король не мог — это бы нарушило семейный патриархат и привело бы к последствиям, так как Саудовская Аравия управляется сразу несколькими ветвями королевской власти и это спровоцировало бы конфликт.

11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы заперты в роскошном отеле. В нем расположены 493 номера, включая 49 королевских апартаментов и 50 люксов, у входа находится огромный фонтан, полы сделаны из мрамора, холл украшает мебель из редких пород дерева.

22 января портал iz.ru сообщил, что власти Саудовской Аравии намерены вернуть в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев. 

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