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Авиация на сегодня закончила поиски пропавшего в Японском море судна

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Фото: МЧС РФ
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Авиация на субботу, 27 января, закончила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток», корабли спасателей продолжат работу ночью.

Информацию об этом распространили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток».

«Суда — спасательное «Спасатель Заборщиков», судно FESCO «Диомид» и сахалинский «Кунашир» — остаются на поисках», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что погода улучшилась, ветер стих и волнение ослабло практически вдвое.

Спасатели в Приморье третьи сутки ищут рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту, аварийный буй которого сработал утром 25 января.

В район поиска с самого начала вышел сторожевой пограничный корабль береговой охраны и вылетели вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС и вертолет Минобороны РФ Ми-8 МТВ.

16 января сообщалось, что у берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с телами семерых погибших, которую волнами прибило к побережью города Канадзава на острове Хонсю. По предварительным данным, судно было изготовлено в КНДР.

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