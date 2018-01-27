Самосвалы для карьерных работ станут обслуживать в Якутии

Самосвалы-гиганты для проведения карьерных работ станут обслуживать в Якутии, сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Новый ООО «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24» открылся в Республике Саха. В нем будет происходить обслуживание техники белорусского производства «БелАЗ». В центре можно будет отремонтировать и даже купить технику, сообщает ИА YakutiaMedia.

Также центр будет производить сервисное сопровождение, гарантийное обслуживание, шефмонтаж, запуск в эксплуатацию, осуществлять продажу запасных частей. Для республики это особенно важно, так как подобная техника широко распространена для работ в угольных разрезах Якутии.

Техника этого производителя считается самой большой в мире и имеет наиболее высокий спрос для горнодобывающих предприятий.