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Инвентаризация дворов пройдет в Биробиджане

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Инвентаризация дворовых территорий и земельных участков пройдет в Биробиджане, информация следует из постановления городской администрации.

В рамках инвентаризации дворовых территорий и прилегающих к ним земельных участков будет проведен осмотр и учет объектов, которые расположены на них. Например, посчитают скамейки, проведут работы по замеру самого дома, сообщает ИА EAOMedia.

По словам советника мэра города Дарьи Ващенко, суть проекта в том, чтобы закрепить все объекты на осмотренных территориях за жильцами домов. Это необходимо сделать для того, чтобы все объекты кому-то принадлежали.

Молодежная организация проводила осмотр спортивных коробок, на которых играют в футбол и в другие спортивные игры. В ходе осмотра они выявили, что практически все коробки находятся в очень плохом состоянии, а так как объекты никому не принадлежат, выделить средства на их ремонт или замену очень сложно.

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