Депутат объяснил создание Британией «радара от российской агрессии»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал информацию от британского минобороны о том, что в стране планируют запустить радар для защиты неба от «российской агрессии».

Сам локатор стоимостью более $14 млн строят на острое Анст на севере Шотландии. Британия ожидает, что с его помощью улучшатся возможности в отслеживании самолетов над Норвежским морем.

«Возможно, это обязательства по блоку НАТО. А может быть, какая-то попытка показать, что Великобритания, несмотря на Brexit, является тоже не последней страной в борьбе с так называемой российской угрозой. Пусть строят, если есть деньги у людей», — приводит его слова RT.

Как ранее заявил депутат Юрий Швыткин, Британия специально рассказывает о якобы имеющей место «российской агрессии», чтобы оправдать свою новую военную стратегию, которая будет носить наступательный характер.

26 января министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что Россия изучает инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергоснабжения. В Минобороны РФ в ответ заявили, что это высказывание выходит за пределы разумного и является попыткой заработать политические очки.