Библиотеке передали в дар здание в Иркутской области

Национальной библиотеке им. М.Н. Хангалова передали в дар двухэтажное здание в Усть-Ордынском Бурятском округе в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства области.

Национальной библиотеке передали в безвозмездное пользование здание в центральной части поселка. Здание имеет выгодное месторасположение — в шаговой доступности расположены школы окружного центра, сообщает ИА IrkutskMedia.

Общая площадь здания составляет 685,4 кв. м. Теперь в здании планируется провести ремонт, средства на проведение уже выделены в размере 2,7 млн рублей. По словам заместителя губернатора Иркутской области — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марины Ивановой, по завершении работ в библиотеке без проблем смогут разместиться все 80 тыс. фолиантов, среди которых имеются издания, датированные XIX веком.

Также с 2017 года идет разработка проекта нового здания, в котором разместятся Национальный центр народного творчества и Национальный центр художественных народных промыслов. Участок под строительство определен, его общая площадь составляет 5 тыс. кв. м.