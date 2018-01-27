«Строить» город будущего на хакатоне будут 738 человек

На участие в масштабном «Хакатоне-2025», в ходе которого разработчики и авторы инновационных идей будут создавать концепцию города будущего в Екатеринбурге, поступило 738 заявок. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Мероприятие проходит с 27 по 28 января в технопарке «Сколково», его организатором выступает заявочный комитет ЭКСПО-2025, продвигающий заявку России на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.

«Территория будущей выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге — самая большая в истории, ее площадь составит 555 га. На месте будущего ЭКСПО будет возведен город будущего — Смарт-Сити, который продолжит свое существование и после 2025 года. Его миссией станет улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений. Мы организуем этот хакатон затем, чтобы получить как можно больше передовых идей, лучшие из которых войдут в концепцию этого города, где будут создаваться технологии для счастья», — пояснила гендиректор заявочного комитета Светлана Сагайдак.

Отмечается, что «Хакатон-2025» собрал 125 команд в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Заявки на участие в нем подавались по десяти темам: безопасность, транспорт, энергетика, культура и развлечения, образование, новые технологии в строительстве, финансы, интернет, вещи для города и дома, экология и медицина. Участие в мероприятии предусматривает два формата — конкурс идей, которые можно будет внедрить в строящемся городе, и IT-хакатон.

Финал хакатона состоится вечером 28 января. На площадках в Москве, Екатеринбурге и Петербурге будут работать несколько групп жюри и отраслевых экспертов. Оценка работы команд пройдет по следующим критериям: реалистичность внедрения предложенной идеи, возможность ее применения в любой точке мира для решения глобальных проблем, ее инновационность и влияние на улучшение качества жизни. Денежный призовой фонд, который поделят между собой команды-финалисты, составляет 1 млн рублей.