Похитившие тонны консервов и бананов мошенники пойманы в Петербурге

Участники организованной преступной группы, подозреваемые в хищении 42 т консервов и бананов, задержаны в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы полагают, что действия мошенников нанесли ущерб потерпевшим в 6,3 млн рублей.

Преступления были совершены на двух предприятиях: с территории одного подозреваемые похитили 20 т продукции, с другого предприятия по поддельным документам вывезли 22 т бананов, сообщает ТАСС.

Задержание провели сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники похитили у мужчины в Москве более 138 млн рублей под видом обмена на иностранную валюту.