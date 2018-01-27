При пожаре в Костромской области погиб прокурор с двумя детьми

Пожар произошел в частном доме в Павинском районе Костромской области в ночь на субботу, 27 января. Сгорел дом, расположенный на улице Пушкина в селе Павино, в пожаре погибли три человека.

По данным «Интерфакса», погибшие — взрослый и двое детей. Источник рассказал агентству, что взрослый погибший — заместитель прокурора Павинского района Костромской области.

«На месте возгорания работали восемь человек личного состава от подразделения противопожарной службы по Костромской области, три единицы техники. Виновник и ущерб устанавливаются», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Костромской области.

Ранее в субботу сообщалось, что один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы.