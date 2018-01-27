Прямой эфир

При пожаре в Костромской области погиб прокурор с двумя детьми

0
Фото: Global Look Press/Eugeny Astashenkov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в частном доме в Павинском районе Костромской области в ночь на субботу, 27 января. Сгорел дом, расположенный на улице Пушкина в селе Павино, в пожаре погибли три человека.

По данным «Интерфакса», погибшие — взрослый и двое детей. Источник рассказал агентству, что взрослый погибший — заместитель прокурора Павинского района Костромской области.

«На месте возгорания работали восемь человек личного состава от подразделения противопожарной службы по Костромской области, три единицы техники. Виновник и ущерб устанавливаются», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Костромской области.

Ранее в субботу сообщалось, что один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потушен пожар в многоквартирном доме в Саратове
Пять человек погибли в Пермском крае при пожаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017