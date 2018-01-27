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Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме московского района Нагатино-Садовники, информирует пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в квартире девятиэтажного дома по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д. 7, корп. 2. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 8:43 мск. Возгорание было ликвидировано в 9:01 мск.

«Из вышележащей квартиры спасен один человек. К сожалению, есть информация об одном погибшем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Площадь пожара составила 10 кв. м.

В этот же день пожар произошел в доме на Волоколамском шоссе. В результате погиб один человек. Кроме того, после пожара в больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии.

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