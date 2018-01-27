Блогер уличил Порошенко в неоднократной лжи в интервью Bloomberg

Киевский экономист и блогер Виктор Скаршевский сообщил, что президент страны Петр Порошенко за 20 секунд трижды солгал в интервью Bloomberg.

В качестве доказательства своих слов Скаршевский на своей странице в Facebook приводит выдержку из интервью украинского лидера.

«Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы», — сказал Порошенко и отметил, что власти Украины «выполнили 80% взятых на себя обязательств в меморандуме с МВФ».

Блогер отмечает, что Украина уже получала более четырех траншей МВФ — 1996–1997 годах и в 1998–2002 годах, сообщает РЕН ТВ. Затем он указывает, что «Украина по текущей программе EFF никогда «полностью» не выполняла взятых на себя обязательств».

Далее он продолжает, что Киев выполнил лишь семь из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем меморандуме с МВФ. Это составляет 37%, а не заявленные Порошенко 80%.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Порошенко призвал Европу создать коалицию против «российской агрессии». Ранее лидер Украины заявил, что Москва стремится уничтожить украинское государство.