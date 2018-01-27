Восстановлено движение транспорта почти на всех дорогах Сахалина

Для движения открыта большая часть автодорог Сахалина, ранее движение транспорта было нарушено снежными циклонами, пришедшими в регион 24 января.

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области отмечает, что полностью открыто междугороднее автобусное сообщение, закрыт только один участок трассы Невельск — Огоньки.

«На Сахалине открыли для движения большую часть автодорог», — сообщают спасатели.

Циклоны принесли на остров с 24 января 40–60% месячной нормы осадков и ураганные ветра. Из-за непогоды пассажирский поезд на Сахалине провел несколько часов в снежном плену.