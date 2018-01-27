Без воды в Горно-Алтайске остались 32 дома и начальная школа

Начальная школа и жители 32 многоквартирных домов остались без воды в Горно-Алтайске, причиной названа коммунальная авария — прорыв трубы центрального водопровода.

В свою очередь, труба не выдержала перепадов температур, сообщает ТАСС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что авария произошла на пересечении проспекта Коммунистический и улицы Строителей. «Под отключение холодного водоснабжения попало 32 многоквартирных дома по пр. Коммунистический, улицам Заводская, Промышленная, начальная школа и Техникум сервиса», — отмечают спасатели.

«Восстановить водоснабжение планируется до 16 часов», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария стала причиной отключения подачи холодной воды в более чем 700 домов Липецка.