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«Оказание давления на Москву» названо причиной новых санкций США

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Целью введения новых антироссийских санкций было «оказание давления на Москву», так расширение санкций против РФ прокомментировали в министерстве финансов США.

В Вашингтоне надеются, что новые антироссийские санкции заставят Россию «полностью выполнить обязательства по Минским соглашениям», передает RT со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Американский минфин отмечает приверженность властей США «поддержанию независимости и территориальной целостности Украины и введению новых мер против лиц, которые пытаются подорвать Минские соглашения». Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин добавил, что новые санкции демонстрируют решительный отрицательной настрой США к «российской оккупации» Крыма.

Принятие нового пакета санкций ожидается 29 января.

Новые санкции США против России к политике отношения не имеют, это торговая война, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщал портал iz.ru.

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