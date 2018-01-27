Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена в Гонконге

Строители обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны в центре Гонконга. Снаряд найден в ходе проведения работ по строительству новой ветки метро. Бомба длиной 140 см находится на глубине 15 м, на месте происшествия работают саперы.

В настоящее время принимается решение о вывозе снаряда или его уничтожении на месте путем контролируемого подрыва, пишет ТАСС.

Из опасной зоны проведена эвакуация людей.

В ноябре сообщалось, что немецкие бомбы весом 100 кг нашли при прокладке газопровода в Карелии. В августе строители обнаружили бомбу времен Второй мировой войны во время работ в центре Хильдесхайма, земля Нижняя Саксония, ФРГ.