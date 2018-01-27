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Памятные акции в годовщину снятия блокады пройдут в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Памятные мероприятия к 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда пройдут 27 января в Санкт-Петербурге, передает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В начале дня состоятся церемонии возложения цветов возле дома 14 на Невском проспекте, на Пискаревском мемориальном кладбище и других местах захоронения жертв Великой Отечественной войны.

В полдень на Дворцовой площади начнется парад ретроавтомобилей, а у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы пройдет акция «Блокадный хлеб». Жителям предложат попробовать хлеб, испеченный по рецепту 1941 года.

Вечером небо над Северной столицей озарят 24 залпа артиллерийских орудий в рамках реконструкции салюта военных лет.

Блокадный хлеб также смогут попробовать в этот день жители Брянска, на площади Партизан всем желающим будут раздавать пайки хлеба по 125 г.

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