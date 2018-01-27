США хотят сократить экотребования для инфраструктурных объектов

Требования по охране окружающей среды при реализации инфраструктурных проектов могут сократить власти США. Белый дом разрабатывает соответствующий законопроект.

В документе отмечается, что снижение экологических требований нужно для упрощения строительства автотрасс, мостов и трубопроводов. Строительство и реализация проектов начнется в рамках инфраструктурной модернизации Соединенных Штатов, стоимость программы — $1,7 трлн.

ТАСС сообщает, что американский лидер Дональд Трамп расскажет об этом на следующей неделе. Новое постановление, в частности, будет регулировать возможность национальной парковой службы препятствовать планам развития инфраструктуры в местах, подобных Большому каньону.

В начале августа США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Затем администрация Трампа приняла решение о роспуске консультативного комитета по климату.