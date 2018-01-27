Эррера оценил первый матч «Манчестер Юнайтед» с Санчесом в составе команды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал о своих впечатлениях от первой игры Алексиса Санчеса в составе футбольной команды. Матч состоялся в рамках 1/16 Кубка Англии против «Йовил Таун», пишет «Газета.ру».

По его мнению, Санчес является невероятным футболистом. Эррера также добавил, что он рад, что Санчес теперь выступает в составе «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня вся команда провела отличный матч, хотя здесь было непросто играть», — цитирует полузащитника футбольной команды BBC.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перешел в команду из «Арсенала». Команда обыграла «Йовил Таун» со счетом 4:0, передает ТАСС.