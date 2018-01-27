Обвиняемого в превышении полномочий мэра Махачкалы отстранили от должности

Ессентукский городской суд временно отстранил мэра Махачкалы Мусу Мусаева от занимаемой им должности. Как информирует пресс-служба Ставропольского краевого суда, градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Удовлетворено ходатайство следователя… о временном отстранении от должности главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусаева М.А., содержащегося под стражей», — говорится в сообщении на сайте суда.

Представители государственного органа уточнили, что Мусе Мусаеву было предъявлено обвинение по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, мэр умышленно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» земельного участка площадью 17,5 га, который является собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Из-за действий градоначальника региональному бюджету был нанесен ущерб в размере 80 млн рублей.

22 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело Мусы Мусаева в Главное следственное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.