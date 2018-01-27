США ввели новые санкции против России

США расширили санкционный список и внесли в него 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний, следует из документа минфина США.

Также ведомство уточнила объем ограничительных мер по 12 фирмам.

В санкционный перечень, в частности, вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабча, 10 министров самопровозглашенных ДНР и ЛНР и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Среди компаний — «Силовые машины», «Технoпромэкспорт» и ряд дочерних структур «Сургутнефтегаза».

Как указывает минфин, расширение списка частично вызвано поставками газовых турбин в Крым, воссоединение которого с Россией США не признают. Кроме того, новые ограничения являются частью обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию» вплоть до полного выполнения Минских соглашений по Донбассу.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, новые санкции США к политике отношения не имеют, это торговая война.