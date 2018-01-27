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Движение на участке улицы Тестовская в Москве ограничат на месяц

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Движение транспорта по одной полосе будет ограничено с 1 февраля на участке улицы Тестовская в районе Пресненской набережной Москвы. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса.

Такие меры приняты из-за строительных работ участка Большой кольцевой линии метро в районе дома 11 на Пресненской набережной. Срок ограничения составит один месяц.

23 января портал iz.ru писал, что в течение двух лет в Москве власти планируют ввести в эксплуатацию более 42 км выделенных полос для общественного транспорта.

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