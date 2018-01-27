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Число заболевших в Хабаровске школьников возросло до 80

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Симптомы кишечной инфекции выявлены у 80 учащихся хабаровской гимназии №3. Об этом передает краевое управление Роспотребнадзора.

По словам руководителя ведомства Татьяны Зайцевой, пострадали дети разных возрастов, трое из них госпитализированы. По ее словам, с симптомами инфекции также обращалась к врачам одна преподавательница гимназии. Она отметила, что заболевание у пострадавших протекает в легкой и средней степени тяжести.

Как передает ТАСС, в школе продолжаются дезинфекционные мероприятия. По поводу пищевого отравления учащиеся стали обращаться к медикам в пятницу, 26 января. Гимназия закрыта на пятидневный карантин.

Портал iz.ru писал о том, что по факту отравления хабаровских школьников возбуждено уголовное дело.

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