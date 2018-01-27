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Порошенко призвал Европу создать коалицию против «российской агрессии»

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Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвал государства Европы объединиться перед угрозой «российской агрессии» и создать новую коалицию.

Речь Порошенко опубликована в Facebook.

В своем выступлении Порошенко заверил слушателей, что Россия ведет войну против всей Европы. «Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас», —  сказал он и продолжил, что «учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе».

Ранее Порошенко сделал ряд подобных заявлений. Так, по мнению президента Украины, РФ —  ключевая угроза для его страны, а Москва стремится уничтожить украинское государство. Кроме того, Порошенко заявил, что появляются доказательства, что Москва готовится к «войне континентального масштаба.

Ранее сообщалось, что Порошенко в Давосе попросил заговорившую по-русски даму снять вышиванку.

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