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Судно «Океан» ждут в районе поисков пропавшего «Востока» через 2-3 суток

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Фото: IZ.RU
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Судно компании «ДВ-Флот», которая владеет пропавшим в Японском море траулером «Восток», прибудет к месту поисков через двое-трое суток.

Об этом сообщил гендиректор компании Станислав Мальчевский.

«Там значительное расстояние, он («Океан») вошел в группу поиска, следует к месту назначения, однако погодные условия не очень хорошие — волнение моря и скорость ветра до 20 м/с, это замедляет ход, но все-таки (судно) продвигается», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что владелец пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» подключил к поискам свое другое судно — «Океан».

Портал iz.ru писал о том, что утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток». На борту траулера находились 20 человек.

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