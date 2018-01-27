Потушен пожар в многоквартирном доме в Саратове

Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в многоквартирном доме в Саратове. На сайте ведомства сообщается, что данные о пожаре поступили на пульт дежурного в 0:40. Горел дом в Кировском районе города по адресу: ул. Аткарская, 33.

«Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным ТАСС, первой загорелась кровля здания, пострадали два человека. Пожарные вывели из горящего дома 20 человек, общая площадь пожара составила 600 кв. м.

С наступление холодов в России традиционно увеличивается количество пожаров. Утром в субботу, 27 января, в результате пожара в Пермском крае погибли пять человек, в том числе дети. 25 января один ребенок погиб и один тяжело пострадал при пожаре в квартире в Москве.