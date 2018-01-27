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National Geographic назвал пять лучших музеев Петербурга

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Популярный американский журнал о путешествиях National Geographic представил топ-5 лучших музеев Санкт-Петербурга, которые могут быть особенно интересны иностранным туристам.

Список открывает Русский музей. В публикации отмечается, что именно здесь хранится крупнейшая в мире коллекция русского искусства.

Эрмитаж авторы гида назвали «жемчужиной» российских музеев. Зимний дворец в журнале сравнивают с ювелирным творением. Также туристам рекомендуют посмотреть на интерьеры императорских покоев.

В перечень попал музей современного искусства «Эрарта». Создатели рейтинга отмечают, что помимо интересной экспозиции в музее проводятся концерты, лекции и театральные представления.

Кроме того, журнал предлагает туристам обратить внимание на музей Фаберже, где помимо пасхальных яиц, созданных по заказу императорской фамилии, представлено еще свыше 4 тыс. предметов русского искусства.

Замыкает путеводитель музей-квартира актеров Самойловых. Авторы списка указывают, что экспозиция позволяет пролить свет на театральную культуру Петербурга XIX и начала ХХ веков.

В середине декабря портал iz.ru писал, что государственный музей-заповедник «Петергоф» признан самым посещаемым музеем в России — в 2017 году в нем побывали 5,3 млн туристов.

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