В Германии санкции ЕС против России сравнили с «мертвой лошадью»

Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России. Об этом пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

По данным издания, 22 января на встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с «мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь».

По мнению политика, кризис на Украине не решится с помощью «символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».

С 2012 года со стороны властей США и стран Евросоюза действуют политические и экономические санкции против России. Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины в 2014 году.

Портал iz.ru писал о том, что власти США 26 января расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины, в основном из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Кроме того, под санкции попал немецкий концерн Siemens.