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США объявили о новых санкциях в отношении России

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США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине.

Об этом сообщили в минфине США.

В перечень попали 21 физическое лицо и 21 организация.

В число физлиц, против которых введены санкции, — заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, а также директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Среди компаний — ряд дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технoпромэкспорт».

Причиной расширения санкционного списка в ведомстве называют ситуацию на Украине. Отмечается, что ограничительные меры введены, в частности, в отношении компаний, ответственных за поставку газовых турбин в Крым, воссоединения которого с Россией США не признают.

В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на ответ после расширения санкций со стороны США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такая политика американских властей обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса.

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