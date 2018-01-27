США объявили о новых санкциях в отношении России
США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине.
Об этом сообщили в минфине США.
В перечень попали 21 физическое лицо и 21 организация.
В число физлиц, против которых введены санкции, — заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, а также директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.
Среди компаний — ряд дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технoпромэкспорт».
Причиной расширения санкционного списка в ведомстве называют ситуацию на Украине. Отмечается, что ограничительные меры введены, в частности, в отношении компаний, ответственных за поставку газовых турбин в Крым, воссоединения которого с Россией США не признают.
В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на ответ после расширения санкций со стороны США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такая политика американских властей обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса.