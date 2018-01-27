Один человек погиб в результате пожара в квартире в Москве

Один человек погиб и один ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу после пожара в квартире в Москве. Об этом передают столичные экстренные службы.

«Пожар произошел по адресу: Волоколамское шоссе, дом 15/22. Горела квартира», — приводит ТАСС сообщение источника.

Сообщается, что ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии от отправления угарным газом. В настоящее время пожар в квартире потушен.

Портал iz.ru писал о гибели пятерых человек, в том числе детей, в результате пожара в Пермском крае. В поселке Ильинский сгорели деревянный дом и баня.