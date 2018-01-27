Владелец траулера «Восток» подключил к его поискам свое другое судно

Владелец пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» подключил к поискам свое другое судно «Океан».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора компании «ДВ-Флот» Станислава Мальчевского.

«Судно уже подключилось к поискам, оно связалось со спасателями, вошло в поисковую группу и идет в точку поиска по указанию МСКЦ», — сказал он.

По словам собеседника агентства, «Океан» находится на расстоянии 600 миль от района поиска и идет со скоростью 5 узлов. Мальчевский уточнил, что из-за мороза «есть риск обледенения» судна.

Портал iz.ru писал о том, что утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток». На борту траулера находились 20 человек.