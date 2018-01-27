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Мэй поддержала позицию США по Bombardier

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Новая позиция властей США в торговом споре между канадской авиастроительной компанией Bombardier и американской корпорацией Boeing по поводу демпинговой политики является хорошей новостью для британской промышленности.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Таким образом глава кабмина отреагировала на решение комиссии по международной торговле США, которая 26 января заняла сторону Bombardier.

«Я приветствую это решение, которое является хорошей новостью для британской промышленности. Bombardier и ее творчески мыслящие работники играют важнейшую роль в североирландской экономике», — написала Мэй в Twitter.

Американская комиссия по международной торговле вынесла отрицательное решение по делу о введении в США антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%. Наказать Bombardier введением пошлин рекомендовало министерство торговли США.

Ведомство по итогам проведенного в прошлом году расследования обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры по цене, которая была на 79,82% ниже рыночной стоимости.

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