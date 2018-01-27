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Пять человек погибли в Пермском крае при пожаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате пожара в Пермском крае погибли пять человек, в том числе дети.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

«На пожаре погибли пять человек, в том числе дети, число погибших детей уточняется», — сказал представитель ведомства.

В СК добавили, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия.

По данным МЧС, пожар возник 27 января в 00:34 по местному времени (22:34 мск) в поселке Ильинский. Горели деревянный дом и баня.

Ранее сообщалось, что жилой деревянный дом обрушился после пожара в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате происшествия никто не пострадал.

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