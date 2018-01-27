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В Саратове загорелся двухэтажный жилой дом

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Фото: РЕН ТВ
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В Саратове загорелся двухэтажный многоквартирный дом. ЧП произошло в ночь на субботу, 27 января.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области, на скорой госпитализированы четверо жильцов данного дома. Сообщается, что пожар возник на втором этаже, затем огонь перекинулся на кровлю здания по улице Аткарская. Общая площадь возгорания составляет более 200 кв. м.

Как передает РЕН ТВ, возгорание тушат восемь пожарных расчетов.

Портал iz.ru писал о пожаре, который произошел в «новомосковской» Щербинке. В результате ЧП пострадали двое, они доставлены в Институт им. Склифосовского.

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