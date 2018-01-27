Авиация снова вылетела на поиски пропавшего в Японском море судна

Спасатели с наступлением утра возобновили поиск с воздуха пропавшего в Японском море судна «Восток». Об этом передает Морской спасательно-координационный центр во Владивостоке.

По информации центра, в поисковых работах участвуют вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200, в том числе борт красноярского центра МЧС. В ночное время поиски продолжали морские суда. Пока никаких новых результатов спасательная операция не принесла, передает ТАСС.

За первые два дня поисков обследовано порядка 7 тыс. кв. км морской акватории, из которых более 5,8 тыс. кв. м — авиацией. Утром 25 января на месте поисков были обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Портал iz.ru писал о том, что утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток». На борту траулера находились 20 человек.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предположили, что ЧП с рыболовецким судном в Японском море могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лед.

Рыболовецкое судно «Восток», порт приписки которого Невельск, было построено в Корее в декабре в 1985 году. До 2011 года траулер носил название Gray. Он принадлежит сахалинской компании ООО «ДВ-Флот». Морозильный сейнер следовал из порта Донхэ в Республике Корея в Холмск Сахалинской области.