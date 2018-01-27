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Бездомный кот всю ночь согревал пропавшего мальчика в Калининградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Краснознаменском районе полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Всю ночь ребенок провел в заброшенном сарае, где его согревал бездомный кот, сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.

Как уточняют правоохранители, мальчик пропал утром 25 января рядом со школой в поселке Добровольск. Обнаружить его удалось лишь около 10 утра на следующий день. Оказалось, что вместо школы ребенок решил отправиться к родной бабушке в город Краснознаменск.

«Родственницу он дома не застал, поэтому принял решение вернуться домой пешком. Пока Руслан возвращался, быстро стемнело, и мальчику пришлось ночевать в сарае, который он увидел на пути», — рассказали полицейские.

Там компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь его согревал. После этого мальчик забрал животное с собой и дал ему имя Спаситель.

Ранее в январе в Италии кот получил наследство в размере €30 тыс., когда его хозяйка скончалась.

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