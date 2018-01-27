Стали известны подробности истории с недопущенным в столовую школьником

Екатеринбургский школьник, которого, по сообщениям СМИ, не пускали в столовую учебного заведения, съедал порции за других учеников.

Об этом сообщила мать одного из одноклассников подростка.

«Как я понимаю, его мама экономит на его питании. Эта история началась с прошлого года. В этом году они отказались от питания. При этом Кирилл всё равно спускается и кушает с детьми. Две-три порции он съедает за одноклассников, это мне сын рассказывает. Никто не возражает, потому что остается, кто-то что-то не кушает», — цитирует ее РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что школьник из многодетной семьи, который раньше имел право на бесплатное питание, рассказал, что его просили не ходить в столовую.

По словам женщины, ребенок ездит в школу из другого города.

Она добавила также, что против того, чтобы с ее ребенком рядом кто-то питался из контейнера, потому что ее сын может захотеть попробовать еду оттуда, но неизвестно, в каких условиях хранились продукты.