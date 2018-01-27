Новые холодильники для борта номер 1 США обойдутся почти в $24 млн

Новые холодильники для самолета президента США обойдутся почти в $24 млн долларов. Об этом свидетельствует база данных о госзакупках Пентагона.

Сообщается, что контракт на разработку, производство, установку и испытания холодильников компания Boeing получила в декабре прошлого года. Отмечается, что требования к оборудованию на борту номер 1 «особые».

Как сообщает портал Defense One, пять больших холодильников могут включать более 25 отделений. Они должны вмещать в себя не менее 3 тыс. обедов, которые могут обеспечить питанием всех на борту на протяжении недель, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что United Airlines начала распродажу деталей со своих лайнеров Boeing 747 среди клиентов перевозчика. Акция приурочена к выводу из парка авиакомпании этих типов самолетов.

Последний международный полет Boeing 747 авиакомпании United Airlines совершил 29 октября из Сеула в Сан-Франциско. Затем на этом маршруте будет использоваться Boeing 787 Dreamliner.

После вывода Boeing-747 из парка авиакомпании единственными самолетами этого типа на территории США останутся только борты номер 1 президента страны.