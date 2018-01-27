Часть новогодних декораций останется в Москве до конца зимы

Часть новогоднего праздничного оформления останется на улицах Москвы до конца зимы.

Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Многие декорации останутся до конца февраля — например, тот же световой шар на Поклонной горе и «Рождественский звездопад» на улице Никольской», — цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.

По его словам, некоторые элементы декораций были демонтированы. В частности, убраны новогодние ели.

Заммэра добавил, что все праздничные украшения выполнены с применением энергосберегающих технологий и рассчитаны на работу в разную погоду.

Ранее сообщалось, что поступления в столичный бюджет от проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» составят порядка 13,7 млрд рублей.