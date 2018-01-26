Такси перевернулось из-за наезда на сугроб в Москве

Машина такси перевернулась, наехав на большой сугроб на Лужнецком мосту в Москве, сообщил журналистам источник в экстренных службах города. Данный факт подтвердили и в столичном управлении ГИБДД.

«Ехавший по Лужнецкому мосту в сторону области автомобиль опрокинулся. В результате произошедшего никто не пострадал», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее 24 января уснувший за рулем таксист врезался в два автомобиля в Москве. В результате ДТП пострадали два человека.