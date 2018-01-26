Власти США объяснили расширение антироссийских санкций

Власти США расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины, в основном из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Под ограничительные меры попали также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским минфином.

Сообщается, что еще по 12 компаниям минфин уточнил объем экономических ограничений. По заявлению ведомства, решение является частью обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений». Кроме того, под санкции попал немецкий концерн Siemens.

Сообщается, что под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

Согласно заявлению минфина США, новые санкции частично вызваны поставками газовых турбин в Крым. В сообщении американского ведомства также подчеркивается, что расширение ограничительных мер утверждает «оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова».

Портал iz.ru писал о том, что США ввели санкции против десяти министров ДНР и ЛНР, а также главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. Сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за принятые меры и отметил, что «эта политика является эффективной».

В МИД РФ заявили о том, что Россия оставляет за собой право на ответ после расширения санкций со стороны США. В комментарии на сайте ведомства говорится о том, что американские власти «демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», которая обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что новые санкции США против России к политике отношения не имеют. По его словам, ведется торговая война.

С 2012 года со стороны властей США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России. Впервые санкции были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году.