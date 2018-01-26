Жилой дом обрушился на Ямале в результате пожара

Жилой дом сгорел в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе, дом из-за пожара обрушился, пострадавших нет.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступило 26 января около 20:20 по местному времени.

Открытое горение в настоящее время ликвидировано. Все 65 жильцов дома эвакуированы, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

В МЧС уточнили, что дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей площади.

Ранее 26 января сильный пожар произошел в больнице южнокорейского города Мирян. Более 40 человек погибли, девять пострадавших — в тяжелом состоянии.