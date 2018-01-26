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Авиакомпания «Россия» предупредила о «фейковых» билетах в Мексику

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Авиакомпания «Россия» предупредила о том, что некоторые туроператоры выписывают недостоверные авиабилеты в мексиканский Канкун.

Перевозчик рассказал об этом в официальном пресс-релизе в пятницу, 26 января.

«Одна из туристических компаний приняла решение шантажировать авиакомпанию «Россия» путем выписки недостоверных бланков билетов на рейс, тем самым вынудив перевозчика принять пассажиров к перевозке на выполняемый чартерный рейс», — цитирует сообщение ТАСС.

Агентство добавляет, что речь может идти о компании «Анекс-тур», чья полетная программа с «Россией» закончится 3 февраля, в то время как по мексиканским законам, при выполнении нерегулярных (чартерных) рейсов перевозчик может отправить туристов обратно только рейсом той же авиакомпании.

23 января портал iz.ru рассказал, что авиарейсы транспортного сообщения Брянск — Санкт-Петербург продлили до осени, информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика.

Рейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили на весну и лето этого года. Продажа билетов на данные рейсы начнется ближе к концу февраля.

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