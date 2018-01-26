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Пожар в жилом доме в Надымском районе в ЯНАО ликвидирован

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Фото: ТАСС/Сергей Бертов
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Пожар в двухэтажном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован. Пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло в населенному пункте Пангоды Надымского района. В тушении участвовали семь пожарных и три единицы техники. Площадь пожара составила более 650 кв. м.

Огонь полностью уничтожил здание. Восстановлению дом не подлежит.

«На месте работала противопожарная служба округа, сейчас ликвидировано открытое горение, идет проливка конструкций. Двухэтажный трехподъездный дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей его площади», –– цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Спасатели подчеркнули, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всех жильцов, среди которых 11 детей, эвакуировали.

«Эвакуированы 65 человек, из них 11 детей. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в районе, люди сейчас находятся в пунктах временного размещения. Аномальные морозы в регионе уже не наблюдаются», –– отметили в ведомстве.

Ситуацию взял на собственный контроль глава Надымского района. Ожидается, что к 27 января власти примут решение о расселении дома.

25 января портал iz.ru сообщил, что в Москве на улице 50-летия Октября в квартире произошел пожар. Из дома были эвакуированы 15 человек. В результате возгорания в карете скорой помощи скончались двое детей.

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