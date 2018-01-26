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Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ

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Фото: Wikipedia.org/sjiong
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В апелляционном суде Англии завершились слушания по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией.

Дальнейшее рассмотрение апелляции Киева на решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину выплатить долг, продолжится в феврале. Судья предоставила сторонам время для представления письменных прояснений по некоторым вопросам.

Украинские юристы должны будут подготовить документы к 31 января, российская сторона –– к 5 февраля. Через несколько месяцев после этого суд вынесет решение.

В Минфине РФ прокомментировали прошедшие слушания и отметили, что ожидают окончательной победы в споре с Украиной.

Украина на слушаниях в апелляционном суде Англии не смогла привести новых аргументов против требования России по выплате долга на $3 млрд, поэтому Минфин РФ рассчитывает, что в ближайшие месяцы суд подтвердит решение Высокого суда Лондона о взыскании с Украины этого долга и выплате России процентов и штрафов за просрочку, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

«Украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины», — говорится в сообщении Минфина.

Юристы Украины в ходе слушаний заявили, что судья Высокого суда Лондона «не в полной мере учел особенности украинского законодательства», и именно это якобы привело к решению в пользу РФ.

В конце 2013 года Россия приобрела еврооблигации Украины. В 2015 году Киев должен был выплатить по ним долг в $3 млрд и проценты в $75 млн. Однако Украина отказалась выполнять обязательства.

25 января портал iz.ru сообщил, что украинский «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

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