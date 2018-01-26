Лифт для инвалидов установят в аэропорту Астрахани

В аэропорту Астрахани будет установлен амбулаторный автолифт для инвалидов. На нем малоподвижные граждане смогут совершать посадку на самолет и высаживаться из него.

Как сообщает «Астрахань-24», региональная транспортная прокуратура ранее провела проверку в аэроузле и обнаружила, что там нет специальной машины, которая могла бы обеспечить удобную посадку на самолет пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Гендиректору аэропорта было вынесено представление.

Как поясняет агентство, такая услуга должна оказываться безвозмездно в соответствии с требованиями Воздушного кодекса. Дело продолжает оставаться на контроле транспортного прокурора Астрахани.