Прямой эфир

Движение ограничат для марафона «Дорога жизни» в Ленинградской области

0
Фото: ТАСС/Интерпресс
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение транспорта ограничат в Ленинградской области для традиционного марафона «Дорога жизни», приуроченного к Дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

В воскресенье, 28 января, пройдет уже ставший традиционным марафон, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда. В этом году зимний забег состоится уже в 49 раз, сообщает телеканал «78».

В связи с проведением легкоатлетического забега введут ограничения для автомобильного транспорта. Перекрыто движение будет на участке от монумента «Разорванное кольцо» до поселка Борисова Грива с 11:00 до 15:00.

С 11:00 до 18:00 остановят движение по маршрутному сообщению Борисова Грива – Ириновка – Рахья – Углово – Романовка – Всеволожск. Также в этот же промежуток времени организуют движение по одной стороне «Дороги жизни» от поворота на Ковалевское кладбище до Всеволожска.

Проезд автомобилям обеспечат со стороны города по Рябовскому шоссе, далее через Всеволожск в сторону Колтушского шоссе. Со стороны поселка Борисова Грива можно будет проехать со стороны поселка имени Морозова, затем по Мурманскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителям Брянска раздадут по 125 г «блокадного хлеба»
75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017