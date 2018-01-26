Движение ограничат для марафона «Дорога жизни» в Ленинградской области

Движение транспорта ограничат в Ленинградской области для традиционного марафона «Дорога жизни», приуроченного к Дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

В воскресенье, 28 января, пройдет уже ставший традиционным марафон, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда. В этом году зимний забег состоится уже в 49 раз, сообщает телеканал «78».

В связи с проведением легкоатлетического забега введут ограничения для автомобильного транспорта. Перекрыто движение будет на участке от монумента «Разорванное кольцо» до поселка Борисова Грива с 11:00 до 15:00.

С 11:00 до 18:00 остановят движение по маршрутному сообщению Борисова Грива – Ириновка – Рахья – Углово – Романовка – Всеволожск. Также в этот же промежуток времени организуют движение по одной стороне «Дороги жизни» от поворота на Ковалевское кладбище до Всеволожска.

Проезд автомобилям обеспечат со стороны города по Рябовскому шоссе, далее через Всеволожск в сторону Колтушского шоссе. Со стороны поселка Борисова Грива можно будет проехать со стороны поселка имени Морозова, затем по Мурманскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга.